21 мая 2026, 07:21

Враг нанес 839 ударов по Запорожской области: ранены двое мужчин

Фото: Запорожская ОВА
В Запорожском районе в результате вражеских атак ранения получили двое мужчин

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 839 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, оккупанты совершили 34 авиаудара по ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Заречное, Новониколаевка, Марьевка, Лежин, Новоалександровка, Новостепнянское, Оленевка и другие.

Кроме того, 499 ударных беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Вильнянск, Балабино и другие населенные пункты области.

Еще 306 артиллерийских ударов пришлись по общинам региона, в частности по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малой Токмачке и другим территориям.

В результате атак поступило 101 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, под утро 20 мая российские войска атаковали на Запорожский район. Под ударом оказался Вильнянск. Разрушен частный дом, после попадания возник пожар. Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека.

