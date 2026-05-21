21 мая 2026, 08:55

На Сумщине в результате обстрелов погиб один человек, 15 раненых

21 мая 2026, 08:55
Фото: Национальная полиция
В Сумской области полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов – в результате атак погиб один человек, еще пятнадцать получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать территорию Сумской области. На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и другие профильные службы.

В Конотопской общине в результате атаки погиб один человек, еще 12 гражданских получили ранения. Повреждены многоэтажные дома, торговые павильоны, административные здания, медицинские и социальные учреждения, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Шосткинской общине ранение получило одно гражданское лицо, также поврежден жилой дом.

В Буринской общине в результате обстрелов травмированы два человека. Кроме того, разрушены и повреждены жилые дома и транспортные средства.

В Ворожбянском, Кириковском, Сумском, Березовском и Эсманском общинах зафиксировано повреждение частных домов, хозяйственных сооружений, автомобилей, газопровода и зерносклада. Также уничтожены три автомобиля.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают массированно терроризировать Днепропетровскую область. Ночью и утром 21 мая враг совершил 15 атак, применив для ударов артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.

