В поселке Золочев Харьковской области в результате удара FPV-дрона по гражданскому микроавтобусу пострадали два человека

Об этом изданию "Думка" сообщил начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко, передает RegioNews.

По его данным, 21 мая около 5:05 российские войска атаковали гражданский транспорт FPV-дроном в Золочеве.

В результате удара 41-летняя женщина и 43-летний мужчина подверглись острой реакции на стресс. Также частично поврежден автомобиль.

Напомним, в Херсоне российские оккупанты атаковали автомобиль волонтеров общественной организации "Искра Добра", которые доставляли горячие обеды местным жителям. Пострадали два человека. Один из волонтеров находится в тяжелом состоянии.