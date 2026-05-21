Минус 910 оккупантов: ВСУ нанесли новые потери армии РФ
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 910 российских военных. Также уничтожили пять бронемашин, 54 артиллерийских системы, две РСЗЧ, одно средство ПВО и 202 единицы автомобильной и специальной техники.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.
