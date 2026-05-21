21 мая 2026, 08:12

Минус 910 оккупантов: ВСУ нанесли новые потери армии РФ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 910 российских военных. Также уничтожили пять бронемашин, 54 артиллерийских системы, две РСЗЧ, одно средство ПВО и 202 единицы автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.05.26 ориентировочно составили:

потери россиян 21 мая 2026 года

Напомним, во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ.

