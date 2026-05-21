В ночь на 21 мая РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 116 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 109 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, российские войска продолжают массированно терроризировать Днепропетровскую область. Ночью и утром 21 мая враг совершил 15 атак, применив для ударов артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.