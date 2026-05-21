Днепр под атакой РФ: ПВО сбила 17 БпЛА, пострадала женщина

Российские войска снова атаковали Днепр. В результате удара пострадала 58-летняя женщина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, медики оказали потерпевшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась и будет лечиться амбулаторно.

Из-за атаки серьезные повреждения получила квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Также взрывная волна повредила несколько соседних домов – в домах вылетели окна.

Ганжа добавил, что ночью над Днепропетровщиной подразделения ПВК "Восток" сбили 17 вражеских беспилотников.

Напомним, враг 20 мая более 30 раз атаковал Никопольский, Криворожский, Каменский и Синельниковский районы. Погибла женщина, еще два человека ранены.