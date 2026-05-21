21 мая 2026, 07:07

Днепр под атакой РФ: ПВО сбила 17 БпЛА, пострадала женщина

Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские войска снова атаковали Днепр. В результате удара пострадала 58-летняя женщина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, медики оказали потерпевшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась и будет лечиться амбулаторно.

Из-за атаки серьезные повреждения получила квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Также взрывная волна повредила несколько соседних домов – в домах вылетели окна.

Ганжа добавил, что ночью над Днепропетровщиной подразделения ПВК "Восток" сбили 17 вражеских беспилотников.

Напомним, враг 20 мая более 30 раз атаковал Никопольский, Криворожский, Каменский и Синельниковский районы. Погибла женщина, еще два человека ранены.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
