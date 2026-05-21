08:39  21 мая
В Ровенской области офицер создал "строительный батальон" из подчиненных
08:21  21 мая
В Харькове водитель Audi насмерть сбил 18-летнего парня
00:55  21 мая
Известный украинский актер получает угрозы из-за роли маньяка-убийцы
UA | RU
UA | RU
21 мая 2026, 08:28

Атаки россиян на Днепропетровщину: под ударом пять районов, ранены четыре человека

21 мая 2026, 08:28
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские оккупационные войска продолжают массированно терроризировать Днепропетровскую область. Ночью и утром 21 мая враг совершил 15 атак, применив для ударов артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате обстрелов пострадали четверо гражданских жителей.

Масштабы разрушений и последствия зафиксированы в пяти районах области:

В Днепре в результате вражеских прилетов повреждены дома. Травмы получили две женщины 58 и 35 лет. Медпомощь им оказали на месте, они будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге оккупанты повредили предприятие. Ранения получил 34-летний мужчина, который будет лечиться дома.

На Никопольщине от вражеских атак страдали Никополь, а также Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Враг повредил предприятие и инфраструктуру. Пострадал 42-летний мужчина – его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

На Синельниковщине под ударом оказались Покровская и Украинская громады, где поврежден частный дом.

В Павлоградском районе россияне атаковали Троицкую громаду – там вспыхнул грузовик.

Напомним, ночью над Днепропетровщиной подразделения ПВК "Восток" сбили 17 вражеских беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Днепропетровская область повреждения пострадавшие последствия
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На севере Украины – усиленные проверки и контроль: что известно
21 мая 2026, 10:35
В Николаевской области военный железной трубой забил до смерти побратима
21 мая 2026, 10:17
Российский дрон атаковал грузовик на Харьковщине: погиб человек
21 мая 2026, 09:57
Парадокс войны: как эскалация может изменить баланс
21 мая 2026, 09:54
В ДТП в Сумской области погиб 16-летний мотоциклист, еще один подросток в больнице
21 мая 2026, 09:49
В Украине завершился эпидсезон ОРВИ: заболели более 4,2 млн человек
21 мая 2026, 09:44
"Живые драгоценности" в багажнике: киевлянка пыталась тайно ввезти из Польши партию коллекционных рыб на 1 млн грн
21 мая 2026, 09:39
В Донецкой области из-за российских обстрелов погиб один человек, 11 – ранены
21 мая 2026, 09:28
В Полтаве накрыли сеть нелегальных вейпов: товара на 5 млн грн
21 мая 2026, 09:22
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов получили ранения 10 человек
21 мая 2026, 09:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »