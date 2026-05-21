Атаки россиян на Днепропетровщину: под ударом пять районов, ранены четыре человека
Российские оккупационные войска продолжают массированно терроризировать Днепропетровскую область. Ночью и утром 21 мая враг совершил 15 атак, применив для ударов артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате обстрелов пострадали четверо гражданских жителей.
Масштабы разрушений и последствия зафиксированы в пяти районах области:
В Днепре в результате вражеских прилетов повреждены дома. Травмы получили две женщины 58 и 35 лет. Медпомощь им оказали на месте, они будут лечиться амбулаторно.
В Кривом Роге оккупанты повредили предприятие. Ранения получил 34-летний мужчина, который будет лечиться дома.
На Никопольщине от вражеских атак страдали Никополь, а также Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Враг повредил предприятие и инфраструктуру. Пострадал 42-летний мужчина – его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
На Синельниковщине под ударом оказались Покровская и Украинская громады, где поврежден частный дом.
В Павлоградском районе россияне атаковали Троицкую громаду – там вспыхнул грузовик.
Напомним, ночью над Днепропетровщиной подразделения ПВК "Восток" сбили 17 вражеских беспилотников.