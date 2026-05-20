20 травня 2026, 11:05

У Нацполіції викрили схему кришування "порноофісів" у трьох областях

Фото: Прокуратура України
В Україні викрили корупційну схему у системі Нацполіції, яка діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.

За словами Кравченка, 20 травня одночасно проводяться слідчі дії у трьох обласних управліннях поліції. Правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли бути причетні до схеми, та перевіряють роль кожного з них.

За даними слідства, у схемі міг діяти посередник, який використовував зв’язки з керівництвом поліції для організації "прикриття" незаконної діяльності. За це, за інформацією слідства, щомісяця передавалися неправомірні вигоди.

Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник.

Також задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

Сьогодні посередника затримали під час отримання чергового траншу коштів. Одному з правоохоронців уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив про затримання кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання неправомірної вигоди. Серед них – представники різних підрозділів Міністерство внутрішніх справ України та обласних управлінь поліції.

Офіс генпрокурора обшуки Україна Івано-Франківськ Житомир Тернопіль Нацполіція схема порноофіси
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
