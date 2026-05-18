На территории "Межигорья" уходит под воду корабль-ресторан Януковича

На территории Межигорья частично подтопило СКРЦ "Галеон" из-за резкого повышения уровня воды в Киевском водохранилище

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Парка-памятника, передает RegioNews .

Предварительно причиной подтопления стал разрыв корпуса судна в месте крепления швартовного оборудования в кормовой части левого борта из-за колебаний уровня воды.

Работники парка оперативно обнаружили аварию и приступили к ликвидации последствий. Для откачки воды привлекли всю имеющуюся технику и оборудование помпы, насосы и автомобильную технику. Однако полностью остановить попадание воды на судно не удалось.

Чтобы сохранить имущество, руководство приняло решение эвакуировать находившиеся на борту движимые вещи.

В настоящее время часть корабля остается подтопленной, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026

Плавучий дом приемов Галеон был одним из символов роскоши президента-беглеца Януковича. Судно длиной около 50 метров имело банкетный зал с эстрадой, кабинет экспрезидента и гостиную.

Для украшения использовали мрамор, хрусталь, позолоту и дорогие породы дерева.