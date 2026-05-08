Змусили стати на коліна: подробиці нападу на українського підлітка в Польщі

У польському місті Ольштин під час травневих вихідних стався напад на 14-річного хлопця з України. Про інцидент стало відомо із соціальних мереж

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на inpoland.net.pl.

За попередньою інформацією, двоє братів віком 12 та 14 років відпочивали з друзями у міському парку. Поряд перебувала компанія дівчат-підлітків. Молодший хлопець підійшов до них та повідомив, що його друг хотів би познайомитися з однією з дівчат, оскільки вона йому сподобалася.

Після цього між підлітками виник конфлікт. За словами очевидців, дівчата почали ображати хлопця через його національність та штовхати його. Старший брат вирішив заступитися за молодшого, однак одна з дівчат вдарила його в обличчя. Згодом компанії розійшлися.

Втім, конфлікт на цьому не завершився. Як повідомляється, дівчата викликали старших знайомих. Через деякий час до парку прийшли дорослі чоловіки, які напали на 14-річного українця. За словами постраждалих, нападники били хлопця, погрожували йому та ображали через походження.

Також нападники нібито змусили підлітка стати на коліна та цілувати взуття однієї з дівчат. Хлопцю погрожували, якщо він звернеться до поліції, його знайдуть і вб’ють. Після нападу дитину госпіталізували.

За інформацією із соцмереж, спочатку у батьків постраждалого не одразу прийняли заяву до поліції, однак наразі розслідування вже розпочато.

Справу взяло під контроль Генеральне консульство України в Гданську. У дипустанові повідомили, що звернулися до польських правоохоронних органів із проханням забезпечити справедливе розслідування та притягнення винних до відповідальності.

