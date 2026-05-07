На Сумщине дрон попал в гражданское авто: ранен мужчина

Утром 7 мая в Степановской общине вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль, в результате чего транспортное средство загорелось

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, водителя в авто не было – он вышел незадолго до спасшего ему жизнь удара.

Впрочем, мужчина получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали четыре района Сумской области, применяя дроны и тяжелое вооружение. Больше всего пострадала Сумская община: в результате ударов погибли две женщины, еще семь жителей ранены.