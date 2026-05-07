Выросло количество жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефи 4 мая

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончался раненый 59-летний мужчина. Врачи сделали все возможное для его спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

Таким образом в результате удара по Мерефи погибли восемь человек.

Напомним, утром 4 мая враг нанес ракетный удар по территории СТО в Мерефе Харьковской области. На месте погибли четыре человека, еще трое скончались впоследствии в больнице. Пострадали 36 человек.

Предварительно, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".