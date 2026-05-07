ДТП произошло днем 6 мая на трассе "Днепр-Николаев" возле села Михаило-Ларино в Николаевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись грузовик DAF и пригородная маршрутка "Рута", курсировавшая по маршруту "Николаев – Пересадовка".

В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили 60-летний водитель маршрутки и четверо его пассажиров в возрасте от 7 до 67 лет. Всех госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Свидетелей ДТП просят сообщить информацию по телефонам: 093-429-91-63 или 102.

Напомним, 6 мая около 22:00 в Тернополе произошло смертельное ДТП на дамбе: один человек погиб, другой – в больнице.