В ночь на 25 апреля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования

Основное направление удара – Днепр. Также атакованы Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесщину и Киевщину.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

29 крылатых ракет Х-101;

1 крылатая ракета Искандер-К;

5 крылатых ракет "Калибр";

619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них – "шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:

26 крылатых ракет Х-101;

4 крылатые ракеты "Калибр";

580 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.