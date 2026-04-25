Массированная атака на Украину: ПВО сбила 30 ракет и 580 беспилотников
В ночь на 25 апреля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара – Днепр. Также атакованы Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесщину и Киевщину.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 1 крылатая ракета Искандер-К;
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них – "шахеды".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:
- 26 крылатых ракет Х-101;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 580 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.
Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.