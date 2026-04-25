25 апреля 2026, 09:31

Массированная атака на Украину: ПВО сбила 30 ракет и 580 беспилотников

В ночь на 25 апреля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Днепр. Также атакованы Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесщину и Киевщину.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 1 крылатая ракета Искандер-К;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них – "шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:

  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 580 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"Могла не проснуться": певица Злата Огневич призналась, что хотела уйти из жизни
26 апреля 2026, 21:00
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, какие отношения хочет после развода
26 апреля 2026, 20:40
В центре Днепра произошла стрельба
26 апреля 2026, 20:25
11 окупантов одним дроном: пограничники показали мощное видео с фронта
26 апреля 2026, 19:55
В Харькове ветер сорвал крышу с дома: она полетела на дорогу
26 апреля 2026, 19:35
На Запорожье россияне убили двух человек
26 апреля 2026, 19:15
Во Львовской области иномарка влетела в Mercedes-Benz: среди пострадавших ребенок
26 апреля 2026, 18:40
Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)
26 апреля 2026, 17:25
Смертельные ДТП на Буковине: Mercedes-Benz сбил женщину, которая шла на красный сигнал
26 апреля 2026, 16:55
В Харькове и области исчезает свет из-за непогоды
26 апреля 2026, 16:25
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »