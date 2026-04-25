У ніч на 25 квітня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

29 крилатих ракет Х-101;

1 крилата ракета Іскандер-К;

5 крилатих ракет "Калібр";

619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 400 із них – "шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

26 крилатих ракет Х-101;

4 крилаті ракети "Калібр";

580 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 21 людина зазнала поранень.