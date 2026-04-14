Завтра в Украине ударят морозы до -5 градусов
Во многих регионах сохраняется тенденция к ночным заморозкам. Ближайшая ночь не станет исключением – температура упадет до -5 градусов на поверхности почвы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока, заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов", – говорится в прогнозе.
Из-за заморозков в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", – предупреждают синоптики.
Как сообщалось, накануне Пасхи во многих регионах резко похолодало. В частности, в Ивано-Франковской области выпал снег.
