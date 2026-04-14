В Украине ввели уголовное наказание за антисемитизм

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Изменения касаются статьи 161 Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

За проявления антисемитизма предусмотрен штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 3400 грн до 8500 грн – или ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 3 лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности до 3 лет.

За насилие, обман и угрозы можно получить штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 8500 грн до 17 000 грн – или лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности.

Те же действия, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, в Украине будут штрафовать за прогулы школы. Родителей учащихся предлагают штрафовать на сумму до 5100 грн.