14 апреля 2026, 14:42

В Украине ввели уголовное наказание за антисемитизм

14 апреля 2026, 14:42
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинцев будут привлекать к уголовной ответственности за антисемитизм

Как передает RegioNews, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Изменения касаются статьи 161 Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

За проявления антисемитизма предусмотрен штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 3400 грн до 8500 грн – или ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 3 лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности до 3 лет.

За насилие, обман и угрозы можно получить штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 8500 грн до 17 000 грн – или лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права (или без такого) занимать определенные должности.

Те же действия, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, в Украине будут штрафовать за прогулы школы. Родителей учащихся предлагают штрафовать на сумму до 5100 грн.

Буданов объяснил, почему проблемы с мобилизацией решить не удастся
03 апреля 2026, 22:49
Зеленский пообещал разобраться с СОЧ
03 апреля 2026, 17:55
Зеленский снова заговорил о прекращении огня
31 марта 2026, 20:27
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Днепропетровщине директор "обогатился" на миллионы на "мертвых душах"
14 апреля 2026, 17:15
В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия
14 апреля 2026, 16:59
В Одесской области директор строительной фирмы "заработал" миллионы на жилье для военных
14 апреля 2026, 16:45
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14 апреля 2026, 16:40
Завтра в Украине ударят морозы до -5 градусов
14 апреля 2026, 16:22
Дело на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ из Ужгорода пытается снять арест с имущества
14 апреля 2026, 15:54
Украинские военные ударили по месту хранения российских БПЛА в Донецкой области
14 апреля 2026, 15:35
Ракетный удар по Днепру: 5 погибших и 25 раненых
14 апреля 2026, 15:23
Переехавший работать на Тернопольщину депутат Херсонского горсовета сложил свои полномочия
14 апреля 2026, 15:18
Россия атаковала иностранные торговые суда у побережья Одесщины
14 апреля 2026, 15:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
