14 квітня 2026, 14:42

В Україні ввели кримінальне покарання за антисемітизм

14 квітня 2026, 14:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українців притягатимуть до кримінальної відповідальності за антисемітизм

Як передає RegioNews, відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Зміни стосуються статті 161 Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За прояви антисемітизму передбачено штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 3400 грн до 8500 грн – або обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі до 3 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади до 3 років.

За насильство, обман і погрози можна отримати штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 8500 грн до 17 000 грн – або позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в Україні будуть штрафувати за прогули школи. Батьків учнів пропонують штрафувати на суму до 5100 грн.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
