В Україні ввели кримінальне покарання за антисемітизм

Як передає RegioNews, відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Зміни стосуються статті 161 Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За прояви антисемітизму передбачено штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 3400 грн до 8500 грн – або обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі до 3 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади до 3 років.

За насильство, обман і погрози можна отримати штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 8500 грн до 17 000 грн – або позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права (або без такого) обіймати певні посади.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі від 5 до 8 років.

