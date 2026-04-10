Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 квітня ворог атакував Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 85 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 113 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі. Через пошкодження виникли перебої в електропостачанні.