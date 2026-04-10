10 квітня 2026, 08:11

ППО знешкодила 11й російських безпілотників: є влучання на шести локаціях

10 квітня 2026, 08:11
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 10 квітня ворог атакував Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 85 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 113 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 10 квітня 2026 року

Нагадаємо, вночі 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі. Через пошкодження виникли перебої в електропостачанні.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
