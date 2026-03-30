30 марта 2026, 16:45

В Украине появится собственная модель искусственного интеллекта под названием "Сяйво"

фото: Министерство цифровой трансформации
Министерство цифровой трансформации совместно с компанией «Киевстар» создаст национальную языковую модель искусственного интеллекта (LLM). Она получит название «Сяйво»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минцифры.

Напомним, ранее в Украине запустили онлайн голосование, во время которого пользователи могли выбрать желаемый вариант названия для украинской LLM. По данным Минцифры, более 22 тысяч украинцев выбрали вариант "Сяйво".

В ведомстве отмечают, что "Сяйво" станет основой для разработки новых цифровых продуктов. Украинская LLM будет обрабатывать данные и автоматизировать процессы в бизнес-сфере, образовании и обороне.

Напомним, в Украине разработали дрон-перехватчик, способный развивать скорость более 300 км/ч и отслеживать цели благодаря системе искусственного интеллекта.

Украина Минцифры технологии искусственный интеллект Сяйво
