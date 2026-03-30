В Україні з’явиться власна модель штучного інтелекту під назвою "Сяйво"
Міністерство цифрової трансформації разом із компанією «Київстар» створять національну мовну модель штучного інтелекту (LLM). Вона отримає назву «Сяйво»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінцифри.
Нагадаємо, раніше в Україні запустили онлайн-голосування, під час якого користувачі могли обрати бажаний варіант назви для української LLM. За даними Мінцифри, понад 22 тисяч українців обрали варіант "Сяйво".
У відомстві зазначають, що "Сяйво" стане основою для розробки нових цифрових продуктів. Українська LLM буде обробляти дані й автоматизовувати процеси в бізнес-сфері, освіті та обороні.
Нагадаємо, в Україні розробили дрон-перехоплювач, який здатний розвивати швидкість понад 300 км/год та відслідковувати цілі завдяки системі штучного інтелекту.