Более 145 тысяч случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19: в каких областях самые высокие показатели
С 16 по 22 марта в Украине заболели 145 146 человек гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ. Это на 2,5% меньше, чем на прошлой неделе
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Среди всех случаев зафиксировано 118 случаев COVID-19, что на 5,6% меньше недели ранее.
В медицинские учреждения с осложнениями госпитализировали 3 781 пациента, из них 2 230 детей.
Почти во всех регионах показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню кроме Волынской, Житомирской и Полтавской областей, где наблюдается превышение эпидемического порога низкого уровня.
Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.