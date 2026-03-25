Понад 145 тисяч випадків грипу, ГРВІ та COVID-19: у яких областях найвищі показники

З 16 до 22 березня в Україні захворіли 145 146 осіб на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Це на 2,5% менше, ніж попереднього тижня

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Серед усіх випадків зафіксовано 118 випадків COVID-19, що на 5,6% менше, ніж тижнем раніше.

До медичних закладів із ускладненнями госпіталізували 3 781 пацієнта, з них 2 230 дітей.

Майже у всіх регіонах показники захворюваності відповідають фоновому рівню, окрім Волинської, Житомирської та Полтавської областей, де спостерігається перевищення епідемічного порогу низького рівня.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.