В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ

В городе Пардубице в Чехии неизвестные лица в масках совершили дерзкое нападение на завод Archer, производящий тепловизоры и оптические приборы для Сил обороны Украины

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на заявление основателя и CEO Archer Александра Яременко, передает RegioNews.

По его словам, в ночь на 20 марта неизвестные лица в масках намеренно подожгли предприятие.

Пламя распространилось на складской цех и соседнее административное здание холдинга. Огонь уничтожил почти всю производственную линию и готовую продукцию, хранившуюся на складах, нанеся значительный ущерб.

Завод специализировался не на производстве беспилотников, а на другом критически важном оснащении для украинских военных, в частности, тепловизионных прицелах и системах наблюдения, которые активно применяются на фронте.



Как известно, это не первый подобный случай в Чехии: ранее поджигали завод по производству БпЛА для ВСУ, тогда ответственность взяла на себя радикальная группировка "The Earthquake Faction".

Правоохранительные органы Чехии проводят расследование. Одной из приоритетных версий является заказная диверсия со стороны российских спецслужб или подконтрольных групп.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар", расположенного неподалеку от российского Ульяновска. По сообщению Генштаба, были поражены климатические укрытия и места для стоянки самолетов.