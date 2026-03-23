23 березня 2026, 16:36

У Чехії підпалили завод, що виробляв тепловізори для ЗСУ

23 березня 2026, 16:36
Пожежа в Пардубіце. Скриншот з відео
У місті Пардубіце в Чехії невідомі особи в масках здійснили зухвалий напад на завод Archer, який виробляє тепловізори та оптичні прилади для Сил оборони України

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на заяву засновника та CEO Archer Олександра Яременка, передає RegioNews.

За його словами, в ніч на 20 березня невідомі особи в масках навмисно підпалили підприємство.

Полум'я поширилося на складський цех і сусідню адміністративну будівлю холдингу. Вогонь знищив майже всю виробничу лінію та готову продукцію, що зберігалася на складах, завдавши значних збитків.

Завод спеціалізувався не на виробництві безпілотників, а на іншому критично важливому оснащенні для українських військових, зокрема тепловізійних прицілах і системах спостереження, які активно застосовуються на фронті.


Як відомо, це не перший подібний випадок у Чехії: раніше підпалювали завод з виробництва БпЛА для ЗСУ, тоді відповідальність взяло на себе радикальне угруповання "The Earthquake Faction".

Правоохоронні органи Чехії наразі проводять розслідування. Однією з пріоритетних версій є замовна диверсія з боку російських спецслужб або підконтрольних їм груп.

Нагадаємо, Сили оборони України здійснили удар по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар", розташованого неподалік російського Ульяновська. За повідомленням Генштабу, було уражено кліматичне укриття та місця для стоянки літаків.

Україна підпал ЗСУ Чехія Завод Диверсія тепловізор
