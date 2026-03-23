В ночь на 23 марта армия РФ атаковала Украину 251 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 234 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 23 марта гражданская инфраструктура Одесской области снова подверглась массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура.