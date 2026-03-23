У ніч на 23 березня армія РФ атакувала Україну 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 234 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 23 березня цивільна інфраструктура Одеської області знову зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура.