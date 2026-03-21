Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 марта враг атаковал Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 148 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в результате вражеской атаки утром 21 марта без электричества остались жители города Славутич Киевской области.