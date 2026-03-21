12:48  21 березня
Смертельна ДТП на Львівщині: вилетів у кювет і наїхав на людей
00:30  21 березня
В Україні відчутно подорожчали помідори: яка тепер ціна за кілограм
12:13  21 березня
На Полтавщині жінка випала з балкону з дев’ятого поверху
UA | RU
UA | RU
21 березня 2026, 10:20

Нічна атака: ППО знешкодила 148 зі 154 російських безпілотників

21 березня 2026, 10:20
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 березня ворог атакував Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 148 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня без електрики залишились жителі міста Славутич Київській області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
