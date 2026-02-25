Украинские спецназовцы атаковали российские системы ПВО во временно оккупированном Крыму
В ночь на 25 февраля подразделения Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны РФ во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ССО.
Подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательных элементов С-400.
"Панцирь-С1", который прикрывал важные объекты и позиции вражеского ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах также прекратил свое существование, говорят в ССО.
Напомним, Силы обороны атаковали российские корабли и самолеты во временно оккупированном Крыму. Это произошло 21 февраля.
