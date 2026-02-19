Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) противник совершил атаку 37 ударными БпЛА. Около 20 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 29 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание ударных БПЛА на четырех локациях.

Напомним, за последние сутки войска Российская Федерация нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак ранен 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома и инфраструктура.