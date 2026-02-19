09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
08:48  19 февраля
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
08:36  19 февраля
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 09:44

Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО

19 февраля 2026, 09:44
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) противник совершил атаку 37 ударными БпЛА. Около 20 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 29 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание ударных БПЛА на четырех локациях.

Напомним, за последние сутки войска Российская Федерация нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак ранен 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война БПЛА атака ПВО шахеды
Потери РФ на 19 февраля: Генштаб обновил данные
19 февраля 2026, 08:29
РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины
18 февраля 2026, 22:22
Ракетный удар по Сумщине: разрушено предприятие, повреждено жилье и технику
18 февраля 2026, 16:16
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Стало известно, почему заболели депутаты ВР: результаты проверки
19 февраля 2026, 11:38
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
19 февраля 2026, 11:14
На всех дорогах государственного значения отменено ограничение движения
19 февраля 2026, 10:52
В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного
19 февраля 2026, 10:24
На Львовщине простились с экипажем Ми-24, погибшим во время боевого задания
19 февраля 2026, 09:58
Инцидент с военным ТЦК: футболист Колесник под ночным домашним арестом
19 февраля 2026, 09:26
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 09:08
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
19 февраля 2026, 08:48
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
19 февраля 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »