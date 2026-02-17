19:11  17 февраля
17 февраля 2026, 18:19

На украинско-молдавской границе в Одесской области ограничат движение транспорта

17 февраля 2026, 18:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Движение для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой, будет ограничено

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в связи со сложными погодными условиями, в частности интенсивными осадками в виде снега при минусовой температуре воздуха, что создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения, а также с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций, с учетом требований действующего законодательства, Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. для пассажирских перевозок на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00. 18 февраля 2026 года.

"В связи с чем движение в и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокозачее", "Августовское", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Тыбаки", "Остановки в сообщении.

Напомним, в Одесской области при попытке бежать за границу погиб 23-летний парень. Пограничника обвиняют в превышении служебных полномочий.

16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
