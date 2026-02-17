На украинско-молдавской границе в Одесской области ограничат движение транспорта

иллюстративное фото: из открытых источников

Движение для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой, будет ограничено

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в связи со сложными погодными условиями, в частности интенсивными осадками в виде снега при минусовой температуре воздуха, что создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения, а также с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций, с учетом требований действующего законодательства, Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. для пассажирских перевозок на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00. 18 февраля 2026 года.

"В связи с чем движение в и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокозачее", "Августовское", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Тыбаки", "Остановки в сообщении.

