Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 августа российская армия атаковала Украину 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Обезвредить удалось 36 из них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 БпЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура.