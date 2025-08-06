Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 6 серпня російська армія атакувала Україну 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знешкодити вдалося 36 із них

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/подавила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, внаслідок атаки була пошкоджена газова інфраструктура.