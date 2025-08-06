РФ атакувала Україну 45-ма дронами: як відпрацювала ППО
У ніч проти 6 серпня російська армія атакувала Україну 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знешкодити вдалося 36 із них
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/подавила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, внаслідок атаки була пошкоджена газова інфраструктура.