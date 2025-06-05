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Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украину будет распространяться достаточно теплая воздушная масса с юго-запада. Ожидается переменная облачность. В северной части, днем и в западных и Винницких областях местами кратковременные дожди, грозы. В остальных регионах 6 июня осадков не прогнозируют.

Температура ночью от 15 до 20 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны от 12 до 17 градусов тепла. Днем от 26 до 31 градуса тепла. В Карпатах ожидается от 11 до 16 градусов ночью, а днем от 20 до 25 градусов тепла.

В Киеве и Киеве облачность. Прогнозируют дожди. Температура в области ночью от 15 до 20 градусов тепла, а днем от 26 до 31 градуса тепла. В Киеве ночью от 18 до 20 градусов тепла, а днем около 30 градусов.