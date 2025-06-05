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Синоптики поділились прогнозом погоди на п'ятницю, 6 червня. Стало відомо, в яких регіонах варто чекати на опади

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україну поширюватиметься досить тепла повітряна маса з південного заходу. Очікується мінлива хмарність. У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. У решті регіонів 6 червня опадів не прогнозують.

Температура вночі від 15 до 20 градусів тепла, на сході та південному сході країни від 12 до 17 градусів тепла. Вдень від 26 до 31 градусів тепла. У Карпатах очікується від 11 до 16 градусів вночі, а вдень від 20 до 25 градусів тепла.

У Київській області та Києві хмарність. Прогнозують дощі. Температура в області вночі від 15 до 20 градусів тепла, а вдень від 26 до 31 градусів тепла. У Києві вночі від 18 до 20 градусів тепла, а вдень — близько 30 градусів.