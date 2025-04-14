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В Україні у вівторок, 15 квітня буде мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозують

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Синоптики на 15 квітня прогнозують мінливу хмарність. Опадів у більшості регіонів не буде. Проте на Закарпатті та Прикарпатті очікується невеличний дощ.

Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень температура від 15 до 20 градусів тепла. На Закарпатті та узбережжі морів від 10 до 15 градусів тепла.

У Київській області прогнозують від 1 до6 градусів тепла вночі. Вдень очікується від 15 до 20 градусів вище нуля. У столиці вночі від 4 до 6 градусів тепла. Вдень в Києві - від 16 до 18 градусів з позначкою плюс.