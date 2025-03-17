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В понедельник, 17 марта, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем местами небольшой мокрый снег

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

"Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью составит 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°.

В Киеве и Киевской области в понедельник облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в столице ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла. В Киевской области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, на Закарпатье спасли "туриста" из Черкасской области, который по дороге в Румынию заблудился в горах.