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Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В западных областях в субботу ожидается сильный дождь (местами с мокрым снегом). Также прогнозируется осадки в северных и центральных областях.

Температура воздуха в западных и северных регионах ночью и днем от 5 до 10 градусов тепла. В Ровенской, Волынской и Львовской областях - от 2 до 7 градусов тепла. В других областях ночью от 6 до 11 градусов выше нуля, а днем – до 17 градусов тепла. На юге и востоке прогнозируется до 22 градусов тепла.

В Киевской области будет дождь и ночью и днем. Температура воздуха в субботу от 5 до 10 градусов тепла. В столице ожидают от 6 до 8 градусов выше нуля.