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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У західних областях у суботу буде сильний дощ (місцями з мокрим снігом). Також прогнозують опади у північних та центральних областях.

Температура повітря в західних та північних регіонах вночі та вдень від 5 до 10 градусів тепла. На Рівненщині, Волині та Львівщині - від 2 до 7 градусів тепла. В інших областях вночі від 6 до 11 градусів вище нуля, а вдень - до 17 градусів тепла. На півдні та сході прогнозують до 22 градусів тепла.

У Київській області буде дощ і вночі, і вдень. Температура повітря в суботу від 5 до 10 градусів тепла. У столиці очікують від 6 до 8 градусів вище нуля.