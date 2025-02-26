Президент Украины Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Гнатова
Владимир Зеленский решил уволители Андрея Игнатова. Соответствующий приказ президента уже опубликован
Об этом сообщается на официальном портале Президента Украины, передает RegioNews.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Следует отметить, что он занимал этот пост с июня прошлого года.
Справка . Андрей Гнатов в 2016-2018 годах являлся руководителем штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. Впоследствии он также командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты им. М. Белинского.
Весной 2023 года Андрей Гнатов был назначен руководителем обороны Бахмута. Позже он стал командующим войсками оперативного командования "Восток". Уже в июне 2024 г. он был назначен Зеленским на должность командующего Объединенных сил ВСУ.