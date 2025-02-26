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Об этом сообщается на официальном портале Президента Украины, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Следует отметить, что он занимал этот пост с июня прошлого года.

Справка . Андрей Гнатов в 2016-2018 годах являлся руководителем штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. Впоследствии он также командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты им. М. Белинского.

Весной 2023 года Андрей Гнатов был назначен руководителем обороны Бахмута. Позже он стал командующим войсками оперативного командования "Восток". Уже в июне 2024 г. он был назначен Зеленским на должность командующего Объединенных сил ВСУ.