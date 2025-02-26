16:40  26 февраля
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
13:51  26 февраля
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
14:45  26 февраля
В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2025, 21:03

Президент Украины Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Гнатова

26 февраля 2025, 21:03
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский решил уволители Андрея Игнатова. Соответствующий приказ президента уже опубликован

Об этом сообщается на официальном портале Президента Украины, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Следует отметить, что он занимал этот пост с июня прошлого года.

Справка . Андрей Гнатов в 2016-2018 годах являлся руководителем штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. Впоследствии он также командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты им. М. Белинского.

Весной 2023 года Андрей Гнатов был назначен руководителем обороны Бахмута. Позже он стал командующим войсками оперативного командования "Восток". Уже в июне 2024 г. он был назначен Зеленским на должность командующего Объединенных сил ВСУ.

Зеленский ВСУ увольнение
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, - опрос
26 февраля 2025, 20:38
Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину: пострадали пенсионеры
26 февраля 2025, 20:26
Резкое похолодание на востоке и гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о погоде в Украине на 27 февраля
26 февраля 2025, 20:05
Кабмин одобрил соглашение о недрах из США: будет создан Фонд восстановления, какие требования
26 февраля 2025, 19:46
Скандал во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах
26 февраля 2025, 19:45
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, под завалами могут быть люди
26 февраля 2025, 19:26
РФ предлагает США ископаемые с оккупированных территорий Украины: в Белом Доме могут согласиться
26 февраля 2025, 19:14
Стало известно, сколько Украина планирует привлекать добровольцев в месяц по контракту для молодежи
26 февраля 2025, 19:05
Первая леди рассказала, когда Зеленский покинет пост президента
26 февраля 2025, 18:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »