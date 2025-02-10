Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria

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Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6×6, которые должны усилить мобильность и защиту украинских военных. Поставка бронетехники запланирована на 2025 год

Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии, передает RegioNews.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что передача техники не повлияет на уже запланированные поставки для Украины.

"Мы будем не только поддерживать Украину в борьбе с оккупантами, но и будем проверять использование и долговечность бронетехники в реальных боевых условиях, что даст полезные выводы для Национальных вооруженных сил", – сказал Спрудс.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года Украина получила от США лишь половину от обещанной за год помощи.