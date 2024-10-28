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28 октября 2024, 19:10

Вырастут на 37%: Комитет ВРУ согласовал увеличение зарплат прокуроров

28 октября 2024, 19:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 28 октября, Комитет Верховной Рады Украины по бюджету согласовал увеличить прокурорам зарплаты в 2025 году. Речь идет о повышении на 37%

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Он уточнил, что бюджетный Комитет 14 голосами отклонил поправку, которая убирает увеличение прокурорам зарплат на почти 3 млрд грн. Следовательно, произойдет повышение более чем на треть.

"По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году) Очень "своевременное" решение. Именно сейчас нужно повышать зарплаты прокурорам)", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября Верховная Рада Украины отклонила все 13 блокирующих постановлений по закону №11416-д, предусматривающего рекордное увеличение налогов. Вскоре он вступит в силу.

Также сообщалось, что 25 октября пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны, получавших повышенные пенсии, написали заявления об освобождении от должностей.

Этому предшествовало то, что ранее в СМИ появилась информация о 49 прокурорах Хмельницкой облпрокуратуры, которые оформили себе инвалидность . Медиа обнародовали перечень имен всех прокуроров. После скандала руководитель Хмельницкой областной прокуратуры был уволен с должности. Также после заседания СНБО 22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своей в отставку с должности.

Первые результаты служебного расследования Офиса генпрокурора показали, что больше всего прокуроров получили группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях.

Также сообщалось, что 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год получила почти 800 тысяч гривен пенсии. Однако эта пенсия не по инвалидности.

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