Российскую пропагандистку Монтян в Украине лишили адвокатской лицензии

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Пропагандистку Татьяну Монтян, уже длительное время проживающую в России, лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По жалобе Офиса генерального прокурора квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью", - говорится в сообщении.

Правоохранители не называют имя адвоката, но по обстоятельствам дела речь идет о Монтян.

"Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных псевдореспублик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призвала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. В марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт по отношению к ней.

По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно навещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режим.