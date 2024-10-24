Жительнице Прикарпатья грозит тюрьма за антиукраинские сообщения в соцсети

фото: СБУ

В Ивано-Франковске передали в суд обвинительный акт в отношении жительницы Коломыи, которая распространяла антиукраинские сообщения в запрещенной соцсети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Ивано-Франковской области.

В СБУ рассказали, что в своем профиле в соцсети женщина размещала видео, фотографии и ссылки, которые героизировали Россию, ее военных и политическое руководство.

"Контент, которым делилась женщина, отрицал ведение Россией агрессивной захватнической войны против Украины, позиционируя ее как "специальную военную операцию". А участников этой "операции" наделяли положительными чертами и одобрительно описывали их действия", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в СБУ, украинцев в ее сообщениях называли военными преступниками и "нацистами". В частности, в одном из сообщений предлагалось "отмыть Украину от нацизма и заселить ее людьми".

Дело в отношении женщины по обвинению в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников передали в суд. Ей может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Свалява Мукачевского района будут судить местную жительницу, гражданку России, обвиняемую в коллаборационной деятельности.