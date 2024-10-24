Разведка предупредила украинцев о "вредных для нацбезопасности" митингах: что нужно знать

фото: ГУР

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб", - говорится в сообщении.

Людей, которые согласятся на участие в этих мероприятиях, по информации ГУР, призывают снимать фото и видео этих акций. Таким образом, как отмечается в сообщении, организаторы стремятся "создать картинку с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины".



"Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - отмечают в ГУР.



Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мерах.



Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве. По данным правоохранителей, его планировала военная разведка России.