скриншот с видео

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Так что там, где московиты не ожидают, вдруг прилетает, взрывается, загорается ― и крушится дорогостоящее оборудование, и уничтожаются укрепления вместе с оккупантами", – говорится в сообщении.

На видео разведчики показали результаты поражения вражеских целей в районе российско-украинской границы.

Напомним, в Харьковской области бойцы ГУР, НГУ и 92-й бригады устроили россиянам масштабный "пушкорез". Силы обороны объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить как можно больше российских орудий. Как известно, россияне применили на поле боя новые космические технологии – "ракету-жигули".

Ранее сообщалось, что бойцы подразделений активных действий ГУР МО Украины завершили успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от села Липцы Харьковского района. От россиян зачистили 400 гектаров леса.