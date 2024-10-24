ВСУ уничтожили еще более 1200 россиян и 45 артсистем оккупантов
За прошедшие сутки, 23 октября, Силы обороны Украины уничтожили 1 240 российских захватчиков, 25 боевых бронированных машин и 45 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 684 280 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 684 280 (+1 240) человек,
- танков ‒ 9 090 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 254 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 19 719 (+45) ед,
- РСЗО – 1 236 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 981 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 597 (+108) ед,
- крылатых ракет ‒ 2 625 ед,
- кораблей / катеров ‒ 28 ед,
- подлодок - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69) ед,
- специальной техники – 3 513 (+4) ед.
Напомним, в ночь на 24 октября российская армия атаковала Украину ракетами, 50 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов.
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