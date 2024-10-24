фото: скриншот с видео

Видео поражения обнародовали Силы обороны юга, передает RegioNews.

Аэроразведчики смогли засечь ЗРК оккупантов во время работы в поле, а затем выследили его тайник в лесополосе.

По комплексу нанесли ракетный удар, в результате которого "Бук-М2" загорелся и устроил зрелищный фейерверк своим боекомплектом.

Напомним, ночью 21 октября Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", который в "полной комплектации" оценивается примерно в 100 миллионов долларов.