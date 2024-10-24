Выбили "страйк": артиллеристы уничтожили российский ЗРК "ТОР" и грузовики с БК

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На Восточном направлении воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила отработали по вражеским целям. Бойцы уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "ТОР" и грузовики с боекомплектом

Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

"Меткими выстрелами украинские пушкари уничтожили вражеский ЗРК "ТОР" и грузовые автомобили оккупантов в момент загрузки боекомплектом. Каждая "жестянка" захватчиков будет превращена в металлолом", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 21 октября Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", который в полной комплектации оценивается примерно в 100 миллионов долларов.